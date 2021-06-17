Sivas´ın Zara ilçesi sınırlarında yer alan Tödürge Gölü'nün Türkiye´de, Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi´ne (RAMSAR) giren 15'inci alan olması bekleniyor.

Sivas'ın en büyük gölü

Sivas´a 58 kilometre mesafedeki göl, yaz-kış ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yaklaşık 3,5 kilometrekare yüzölçümüyle kentin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Tödürge´de 2 de ada bulunuyor.

Ortalama 2 metre derinliğe sahip göl, kayık, rüzgar sörfü, bot, su bisikleti gezileri, dalış sporu ve olta balıkçılığına olanak sağlarken, gölün etrafında ise kuş gözlemi, yürüyüş ve dağ bisikleti gibi faaliyetler yapılabiliyor.

Turizme kazandırılmayı bekliyor

İçerisinde 8 çeşit balık türü bulunan Tödürge Gölü, Türkiye´nin önemli doğa ve kuş alanlarından biri olarak da öne çıkıyor.

Su altı canlı yaşamı, endemik bitki türleri ve farklı dönemlerde barındırdığı 200 kuş türüyle RAMSAR´a aday olan gölün, Türkiye´de bu kapsama giren 15'inci sulak alan olması bekleniyor.

Sulak alan sınırının belirlendiği ve yönetim planı projesinin hayata geçtiği gölün, valiliğin çalışmalarıyla turizme kazandırılması da hedefleniyor.