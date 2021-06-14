Sabah saatlerinde bir sürücü, Mersin'in merkez Mezitli ilçesi GMK Bulvarı üzerinde seyir halindeyken miyavlama sesi duydu.

Bunun üzerine otomobilini hemen sağa çeken sürücü, motor kaputunu ve arabanın etrafını kontrol etti.

Otomobilin sağ ön tekerine sıkışan ve bir patisi dışarda olan kediyi gören sürücü, önce ne yapacağını şaşırdı. Daha sonra çevredekilerin de yardımıyla tekeri söken duyarlı vatandaş, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Korktuğu görülen kediye vatandaşlar, mama ve sus verdi.