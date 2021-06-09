60 yıldır gün ağarmadan dükkanını açıyor, temizliği yaptıktan sonra çayını demliyor.

İşte mesleğe adanan bir ömrün hikayesi...

Çay kazanının başına 18 yaşında geçti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Osman Çetin, 18 yaşında çay kazanının başına geçti.

O günden beri çay kazanının başından ayrılmadı.

"Mesleğimi çok seviyorum"

60 yıldır çaycılık yapan Osman Çetin hikayesini şöyle anlatıyor:

"1961'den beri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeyim. O zaman bekardım. Evlendim, iki çocuğum oldu, okuttum. Yaşım 78'e geldi. Gücümün yettiği yere kadar bu işi götürmeye gayret ediyorum. İnsanları, Fatsa'yı ve mesleğimi çok seviyorum. Benim yaşımda belki bu işi yapan daha kimse yok."

Osman Çetin, yıllarca tepsisine dizdiği çayları müşterilerine servis etmeye devam ediyor. Esnaf arkadaşları da yıllar boyunca damaklarda yer etmiş tavşan kanı çaydan her gün yudumluyor.

Hayat enerjisiyle herkese örnek oluyor

Çay ocağı işletmeciliği yapan Osman Çetin'e son 15 yıldır eşi Altın Çetin'de yardımcı oluyor. Servise çıktığında ocağı eşine emanet ediyor. Altın Çetin boş bulduğu zamanlarda ise iğne oyası yaparak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

İlerlemiş yaşına rağmen köşesine çekilmeyen Osman Çetin, hayat enerjisiyle de çevresine örnek oluyor.