22 yaşında hain terör örgütünün hedefi olan Şenay Aybüke Yalçın, gençliğinin baharında şehit düştü.

O, öğrencilerinin çok sevdiği bir müzik öğretmeniydi. 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine atandığında, sosyal medya hesabından heyecanını paylaştı. Ancak o mutluluk çok sürmedi.

Evine dönerken saldırıya uğradı

Takvimler 9 Haziran 2017'yi gösteriyordu. Eğitim döneminin son günüydü. Çok sevdiği öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra evine dönüyordu. Belediye başkanının aracını hedef alan teröristlerin açtığı ateşin ortasında kaldı. Yaralı halde hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen şehit oldu.

Son yolculuğa uğurlanırken tabutunda beyaz duvak ve çok sevdiği folklor şapkası vardı.

Kanı yerde kalmadı

Şehit öğretmenin kanı yerde kalmadı. O hain saldırı emrini veren "Agit Baran" kod adlı terörist, 3 yıl önce Batman'ın Sason ilçesinde etkisiz hale getirildi.

İsmi yaşatılıyor

Aybüke öğretmensiz 4 yıl geride kaldı. Ama acısı ilk gün kadar taze. İsmi okullara, parklara, kütüphanelere verildi. Onun için birçok klip hazırlandı.

Türkiye, Şehit Aybüke Öğretmen'i kalbinde yaşatmaya devam edecek.