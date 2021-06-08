Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 13:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sürülerin Nemrut Dağı'na yolculuğu başladı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde hayvan yetiştiricileri havaların ısınmasıyla sürülerini Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara çıkarmaya başladı. Sürülerin 6 kilometre uzaklıktaki yaylalara zorlu yolculuğu dronla görüntülendi.
Kıyıdüzü köyündeki besiciler, yaz döneminde günün ilk ışıklarıyla küçükbaş hayvanlarını verimli otlaklara sahip yaylalara götürüyor.
Temiz havası ve zengin bitki örtüsüyle öne çıkan yaylalarda gün boyunca otlatılan sürüler, akşam saatlerinde köye getirilerek süt sağımı gerçekleştiriliyor.
[Fotoğraf: AA]
Zorlu yolculuk dronla görüntülendi
Sağımın ardından tekrar Nemrut Dağı eteklerine götürülen sürülerin çıkardığı toz bulutunun gün batımıyla bütünleşmesi güzel görüntülere sahne oluyor.
Koyun ve keçilerin 6 kilometre uzaklıktaki yaylalara zorlu yolculuğu dronla görüntülendi.
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