Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 16:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Spor Köyümde' projesinin yeni durağı Sivas
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Spor Köyümde' projesi kapsamında Sivas'ın Hacımirza köyünde özel platform kuruldu. Spora meraklı her yaştan köy sakini, okçuluktan tenise, körlingden darta birçok branşla tanışmanın heyecanını yaşadı.
Köylerde yaşayan gençleri sporla buluşturan çalışmalar sürüyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Spor Köyümde' projesinin bu seferki durağı Sivas'ın Hacımirza köyüydü.
Değil daha önce oynamak, belki adını bile ilk kez duydular, ama rekabet heyecanıyla doyasıya mücadele ettiler.
Yeni spor dallarıyla tanıştılar
7'den 70'e spor meraklısı köy halkı, oluşturulan özel platformda buluştu, birçok spor dalıyla tanışma fırsatı buldu.
Alanında uzman antrenörler kuralları anlattı. Tenisten okçuluğa, gülle atmadan darta birçok branşta kıyasıya mücadele başladı.
Projenin yaygınlaştırılarak daha fazla gencin sporla tanıştırılması hedefleniyor.
Etiketler: Gençlik ve Spor Bakanlığı Sivas
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