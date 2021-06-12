Kimi iş yoğunluğundan zaman bulamıyor, kimi ekran başından kalkamıyor.

Satın alınan ancak okunmayan kitaplar bir süre sonra evlerin kitaplıklarında birikiyor.

Uzmanlar kitap alınmaya devam edilmesini öneriyor

Araştırmalara göre okumaya vakit olmadığı düşünülerek kitap almamak bir süre sonra kitap okuma alışkanlığının bitmesine neden oluyor.

Satın alınıp okunmayan kitaplar kişilerde psikolojik baskıya neden oluyor. Bu durum kitap okuma isteğini sınırlı da olsa artırıyor.

Uzmanlar; kitap okumaya vakit yoksa bile alışkanlığın sürdürülmesi için kitap almaya devam edilmesini öneriyor.