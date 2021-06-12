Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 23:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kitaplıkların çoğu yarım bırakılan kitaplarla dolu
[Fotoğraf: Depo Photos]
Birçok insan kitap alıyor fakat okuyamıyor. Zaman bulamayıp okunmayan kitaplar bir süre sonra birikiyor ve yeni kitap alınmamasına sebep oluyor. Uzmanlar çok düzenle okunmasa da alışkanlığın devam etmesi için kitap almaya devam edilmesini öneriyor.
Kimi iş yoğunluğundan zaman bulamıyor, kimi ekran başından kalkamıyor.
Satın alınan ancak okunmayan kitaplar bir süre sonra evlerin kitaplıklarında birikiyor.
Uzmanlar kitap alınmaya devam edilmesini öneriyor
Araştırmalara göre okumaya vakit olmadığı düşünülerek kitap almamak bir süre sonra kitap okuma alışkanlığının bitmesine neden oluyor.
Satın alınıp okunmayan kitaplar kişilerde psikolojik baskıya neden oluyor. Bu durum kitap okuma isteğini sınırlı da olsa artırıyor.
Uzmanlar; kitap okumaya vakit yoksa bile alışkanlığın sürdürülmesi için kitap almaya devam edilmesini öneriyor.
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