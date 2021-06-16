Türkiye'de 21 caretta caretta üreme kumsalı bulunuyor. Bu önemli yumurtlama sahaları artık bilimsel çalışmalara da ışık tutacak.

Yuvalara konulan ısıölçerler ile küresel ısınmanın boyutu ve deniz kaplumbağaları üzerindeki etkisi tespit edilecek.

7 ülkede çalışma başlatıldı

Antalya Kemer'deki Çıralı Sahili'nde "Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü" etkinliği vardı. Etkinlik kapsamında sahildeki yuvalardan birisi açılarak içine sıcaklık ve nem ölçer cihaz yerleştirildi.

Türkiye ile birlikte Akdeniz'e kıyısı olan 7 ülkede başlatılan çalışma önemli.

Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Ersan Berberoğlu, ''Biz de küresel ısınmanın bu cinsiyet dağılımına ve değişimine olan etkisini tespit edip gözlemlemek için yuvalara bu şekilde ısıölçer yerleştirerek yuva sıcaklığını takip edeceğiz'' dedi.

Caretta yuvalarında ısı takibi

Isıölçerler Dalyan, Patara, Çıralı, Samandağ ve Akyatan kumsallarındaki yuvalara yerleştirilecek. Veriler sezon sonunda raporlaştırılıp Dünya Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne verilecek.

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komitesi Başkanı Erdal Elginöz ise şunları aktardı:

''Şu anda biz bu yıl 150 yuvanın yaklaşık 30 tanesinden ısıölçer bilgisi alacağız. Aynı zamanda kum sıcaklıklarını da ölçüyoruz. Bunlar karşılaştırılacak. Ve detaylı bir rapor halinde yıl sonunda yayınlanacak."

Caretta caretta yuva sayısı 150'ye ulaşacak

Bu yıl Çıralı Sahili'ndeki caretta caretta yuva sayısının 150'ye ulaşması bekleniyor. Yuvalardaki 14 bin yumurtadan çıkacak yaklaşık 7 bin caretta carettanın denizle bulaşacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz sahillerinde geçtiğimiz yıl 9 bin 500 yuvadan 550 bin yavru denizle buluştu.