Tatil sezonu açıldı. "Evcil hayvanım ne olacak?" sorusu yine zihinleri meşgul etmeye başladı.

Evcil hayvan otelleri, bu gibi zamanlarda başvurulabilecek en iyi adreslerden biri...

İşletme sahibi Ayşegül Üner, "Bir evcil hayvan sahibinin ihtiyaç duyabileceği bütün hizmetleri bir arada bulundurmayı hedef aldık. Bu yüzden konaklama hizmetimiz var, kreş hizmetimiz var, günlük oyun hizmetimiz var. Eğitim ve oyun hizmeti de veriyoruz" dedi.

İşe gidenler için günlük bakım hizmeti

Evcil hayvan sahipleri tatil dönemleri dışında da hizmet alabiliyor.

Tesiste sadece kreş ve otel imkanları sunulmuyor. Ayrıca köpekli spor müsabakalarına hazırlanmaları için köpeklere uzmanlar tarafından eğitim de veriliyor.

Sosyalleşemeyen hayvanlar için özel alanlar oluşturuluyor

Peki diğerlerinden korkan, sosyalleşemeyen hayvanlara ne yapılıyor?

Eğitmen İrşad Üner ise şunları söyledi:

"İki tür köpek var. Bir korkanlar bir de agresyonu çok yüksek olan köpekler. Korkan köpeği eğer siz diğer köpeklerin arasına koyarsanız korkusunu besliyorsunuz. Ve konfor yaratamıyorsunuz hayatında. Onun için o köpekleri daha sakin köpeklerle alıştırmaya çalışıyoruz."

Tesisler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetleniyor. Misafirler de veteriner hekimler tarafından sürekli kontrol ediliyor.