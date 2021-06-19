Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 23:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski Yargıtay üyesi Özer'in cezası onandı
Eski Yargıtay üyesi Cumhur Özer'e FETÖ üyeliğinden verilen 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onandı.
Balyoz, askeri casusluk, Hrant Dink, devrimci karargah davalarına bakan mahkemelerin kararlarını onayan Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nin eski üyesi Cumhur Özer, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden mahkum olmuştu.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Özer'e verilen 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onandı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan mütalaada, sanığın örgüt mensuplarının talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği ve ByLock kullanıcısı olduğu belirtilmişti.
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