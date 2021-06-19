TC kimlik numarası ve çalışma gün sayısı...

Gerekli bilgiler az, yapılacak işlem ise oldukça pratik. 5510'a kısa mesaj göndermek yeterli.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medya hesabı üzerinden ev hizmeti veren çalışanların sigortalanmasıyla ilgili video paylaştı.

10 günden az ev çalışanınızı,

iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortalı yapmak ÇOK KOLAY



EVHİZ TCKİMLİKNO AYINGÜNÜ yazın

5510’a SMS gönderin



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