Ev hizmetlerinde çalışana SMS ile sigorta
Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışanlar, doğrudan e-Devlet üzerinden ya da SMS yoluyla sigortalanabilecek. SGK sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda ev çalışanlarına nasıl sigorta yapılacağına ilişkin bilgi veriliyor.
TC kimlik numarası ve çalışma gün sayısı...
Gerekli bilgiler az, yapılacak işlem ise oldukça pratik. 5510'a kısa mesaj göndermek yeterli.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medya hesabı üzerinden ev hizmeti veren çalışanların sigortalanmasıyla ilgili video paylaştı.
10 günden az ev çalışanınızı,— SGK (@sgksosyalmedya) June 19, 2021
iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortalı yapmak ÇOK KOLAY
EVHİZ TCKİMLİKNO AYINGÜNÜ yazın
5510’a SMS gönderin
https://t.co/ymuiEdesUz pic.twitter.com/dTWi8NQ335
Sigorta işlemleri için bilgilendirme videosu
Videoda sigorta aşamalarına ilişkin bilgiler adım adım yer aldı.
Böylece ayda 10 günden az ev hizmeti veren çalışanlar kısa bir mesajla kolayca sigortalanabilecek.
Amaç çalışanları iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı güvence altına almak.
- 23:07
- 22:28
- 22:18
- 21:52
- 21:46