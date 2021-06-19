Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 23:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yola yağ döküldü, 8 motosiklet kaza yaptı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde yola dökülen yağ nedeniyle 8 motosiklet kazası meydana geldi. Sürücülerden biri hafif yaralandı.
Kazım Yılmaz Bulvarında, henüz belirlenemeyen nedenle bir otobüsten yola hidrolik yağ döküldü.
Yağ nedeniyle kayganlaşan yolda 8 motosiklet kazası meydana geldi, sürücülerden biri hafif yaralandı.
Yol bir süre trafiğe kapatıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen polisler yolu trafiğe kapattı, belediye ekipleri yola kum döktü. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Otobüsün şoförü hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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