Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, yeni yaş gruplarının da eklenmesiyle başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, aşı randevularında yaş sınırı 25'e indirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik salgına karşı harekete geçsin." çağrısında bulundu.

İlk randevuların yarın olduğunu ifade eden Koca, gençlere, aşı olmayı ertelemiş büyükleriyle konuşup, randevu için yardımcı olmaları mesajını verdi.

AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25’E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021

Kısıtlamalar kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumunda olduğunu söyledi.

Erdoğan, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. (COVID-19 tedbirleri) Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor." dedi.

Yapılan aşı sayısı 43 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığının "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 10.55 itibarıyla, birinci doz uygulanan kişi sayısı 28 milyon 494 bin 738, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 534 bin 964 oldu. Toplam yapılan aşı sayısı ise 43 milyon 29 bin 709'ye yükseldi.

Böylece nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının ilk veya ikinci doz aşıları yapılmış oldu.

Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar başladı

Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar bugün itibarıyla yeniden başladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Vnukova Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait uçak, 132 yolcusuyla saat 05.40'da Antalya Havalimanı'na indi.

Uçaktan inen turist kafilesi, termal kameralardan geçip havalimanına girdi. Pasaport işlemlerinin ardından salgın tedbirleri kapsamında valizlerini alan turistler, servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.