MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti grup toplantısında konuşuyor:

"HDP'deki saldırı şiddetli bir provokasyon alçak bir komplo olarak değerlendirilmelidir. Saldırganın tek başına hareket etmediği ifadesinden bellidir.

Katilin bozkurt işareti yapan silah tutan halinin resmeden fotoğrafları sanki biryerlerde hazır bekliyormuş gibi servis edilmiştir. Altını kalın bir şekimlde çizerek söylüyorum bu katil gerçekte kimdir? Bağ ve bağlantıları, kimleri ve neleri işaret ediyor?

HDP’yi masumlaştırıp partimizi Cumhur İttifakı ve devletimizi suçlamak için bina edilen bu cinayetin önü arkası sonuna kadar araştırılmalıdır. Kim ne biliyorsa adli makamlara teslim etmek zorundadır."



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