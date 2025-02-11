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TRT Haber 11.02.2025 10:42

Market fiyatları tek sitede toplandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarının karşılaştırılabileceği, "marketfiyati.org.tr" uygulamasının erişime açıldığını duyurdu.

Market fiyatları tek sitede toplandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, marketlerdeki fiyatların karşılaştırılabileceği bir platform geliştirdi.

Vatandaşlar evden çıkmadan çevresindeki marketlerde hangi ürünün kaç paraya satıldığını görebilecek.

Bakan Kacır, uygulamanın detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kacır, Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürütülen çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşların istifadesine ve erişimine açıldığını belirtti.

Uygulama ile zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek.

Market fiyatlarını karşılaştırmak için tıklayınız

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Market Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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