Malatya'daki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajları

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem birçok çevre ilde de hissedildi.

Cevet Yılmaz mesajında gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti:

"Malatya Kale’de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız; saha tarama faaliyetlerine başlamış, gelen ihbarları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"

Numan Kurtulmuş: Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

Fahrettin Altun: Medya kuruluşlarımızın dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini bekliyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şu ana kadar deprem sebepli herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini açıklayan Fahrettin Altun, "ilgili birimlerimizin her biri kendi alanlarında tarama faaliyetlerini sürdürmektedir." dedi.

Fahrettin Altun, dezenformasyondan uzak durmaya vugu yaptı:

"Depremle ilgili özellikle medya kuruluşlarımızın sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

"Gelen ihbarlar değerlendiriliyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

"Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Gelen ihbarlar değerlendirilmekte, ekiplerimiz depremden etkilenen tüm illerimizde sahada teyakkuz halinde çalışmalarına devam etmektedir."

Ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmedi

Ulaştırma ve Alytapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorunun tespit edilmediğini açıkladı:

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen depremde ilgili kurumlarımızın saha tarama çalışmaları devam ediyor.

Şu ana kadar ulaşım ve haberleşmeye dair herhangi bir sorun tespit edilmemiştir.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Rabbim her türlü afetten memleketimizi korusun.