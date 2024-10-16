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Gündem
TRT Haber 16.10.2024 11:01

Ali Yerlikaya: Depremde can ve mal kaybı bulunmuyor

Malatya’nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 374 ihbar geldi. Bu ihbarların 341’i bilgi, 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi.

Ali Yerlikaya: Depremde can ve mal kaybı bulunmuyor

Malatya'nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem birçok çevre ilde de hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır.

 

 

Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldi.

Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmuyor.

Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Yerlikaya, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasını yaptı.

 

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