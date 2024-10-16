Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 10,07 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntı, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Adıyaman'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar dışarı çıktı.

Deprem sonrası Malatya'da en büyüğü 3 büyüklüğünde 2 ve üzeri birçok artçı sarsıntı kaydedildi.

Okullar tatil edildi

Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle tedbir amacıyla eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Bakan Yerlikaya: Can ve mal kaybı bulunmamaktadır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1 ve Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldiğini, herhangi bir can ve mal kaybının bulunmadığını belirtti.

Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.

112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

"Saha taramalarımız devam ediyor"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor." dedi.

AFAD: Asılsız iddialara itibar etmeyin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla can ve mal kaybı bulunmadığını bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla can ve mal kaybı bulunmadığı, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, AFAD İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet ekipleri ve diğer personelin sahada taramalarını sürdürdüğünü söyledi.

Depremin artçılarının devam edebileceğini belirten Akgün, "Vatandaşların hasarlı binalara girmemeleri gerektiği" uyarısında bulundu.

"Asılsız iddialara itibar etmeyin"

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin saha taramalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Malatya merkezli depremin ardından Bakanlık ekiplerinin depremin hissedildiği bölgelerde psikolojik destek çalışmalarına başlaması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise çevre illerde de hissedilen depremle ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaların dikkate alınması, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Erzincan'da sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "İlimizde şu an herhangi bir problem yok." dedi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, meydana gelen depremin hemen ardından AFAD ve ilgili kuruluşlara bağlı tüm ekiplerin saha taramalarına gecikmeksizin başladığı ifade edildi.

Açıklamada, "An itibarıyla bizlere ulaşan olumsuz bir durum gerçekleşmedi. Gelişmeler yakından takip edilmekte. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, depreme ilişkin kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Depremin kent merkezinde ve ilçelerde güçlü hissedildiğini anlatan Varol, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar bizlere, emniyet, jandarma veya 112'mize ulaşan herhangi bir ihbar olumsuzluk bulunmamaktadır. Sadece birkaç vatandaşımızın depremin yarattığı panikle fenalık geçirdiği veya kendini kötü hissettiğiyle ilgili ihbarlar var. bunun dışında herhangi bir yıkım veya zarar görme gibi bir ihbar yok. Ayrıca AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımız teyakkuz halinde. Saha taramalarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Tüm kaymakamlarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla görüşüldü, şuana kadar bir olumsuzluğumuz yok. süreci yakınen takip ediyoruz."

Depremi kendisinin de hissettiğini kaydeden Varol, "Halk günü vesilesiyle vatandaşlarımızla görüşme halindeydik. İlimiz merkezinde biz de bizzat şiddetli bir şekilde hissettik. Çok şükür şu ana kadar ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da meydana gelen deprem, ilimizde de kuvvetli şekilde hissedildi. Bölgedeki bütün illerimize ve kıymetli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem dolayısıyla Şanlıurfa'da herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah her türlü afetten ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Malatya Kale'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız, saha tarama faaliyetlerine başlamış, gelen ihbarları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...