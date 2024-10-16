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Gündem
TRT Haber 16.10.2024 09:50

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate'yi Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

MİT, Suriye’de PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumlularını etkisiz hale getirdi.

PKK/YPG’li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alıyordu.

MİT’in hedef listesindeydi

PKK/YPG’ye 1994 yılında katılan Hüseyin Öztürk, Türkiye, Irak ve Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alması nedeniyle MİT’in hedef listesindeydi.

MİT, Tel Rıfat’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği terörist Öztürk’ü saha ajanları vasıtasıyla kontrol altına aldı.

MİT’in aldığı anlık istihbaratla PKK/YPG’li Öztürk’ün, başka bir PKK/YPG’li terörist Vidan Fate ile birlikte hareket ettiği tespit edildi.

MİT, saha ajanları vasıtasıyla iki teröristi adım adım takip etti. Operasyon için en uygun an beklendi. Şartların oluşması ile PKK/YPG’li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate düzenlenen nokta operasyon ile Tel Rıfat’ta etkisiz hale getirildi.

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MİT Son Dakika Suriye Terör Örgütü Terörle Mücadele
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