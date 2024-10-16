Açık 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.10.2024 07:52

5 bin 18 sosyal medya hesabında suç unsuru tespit edildi

28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında siber devriyeleri; 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti. Bu hesapların paylaşımlarının 2 bin 705’inin asayiş, 1184'ünün terör olduğu belirlendi.

5 bin 18 sosyal medya hesabında suç unsuru tespit edildi
[Fotoğraf: Arşiv]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "siber devriyelerimiz, sanal dünyada da suçluların peşinde" açıklamasını yaparak siber suçlarla mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Son iki haftada siber devriyeleri 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti.

Bu hesapların paylaşımlarının; 2 bin 705’inin asayiş, 1184'ünün terör, 383'ünün güvenlik, 84'ünün siber, 95'inin narkotik, 70'inin kaçakçılık ve 497'sinin diğer suç türleri olduğu belirlendi.

5 bin 18 sosyal medya hesabında suç unsuru tespit edildi

"Siber devriyelerimiz faaliyetlerine 7/24 devam edecek"

Bakan Yerlikaya, "sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Siber devriyelerimiz suç önleyici faaliyetlerine 7/24 iz takip ederek devam edecek" açıklamasını yaptı.

Siber suçlarda önleyicilik için suç ve suç odaklarına karşı milletçe topyekun bir mücadele vermenin altını çizen Yerlikaya, "Bu süreçte medyamız, üniversitelerimiz, okullarımız, anne babalar, yani toplumun tüm kesimlerinin, devlet kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde birlikte hareket etmesi gerekir" dedi.

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Siber Güvenlik Siber Suçlar Son Dakika Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'li Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:09
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
07:43
66 gün boyunca denizde sürüklenerek hayatta kaldı
07:20
ABD'de başkanlık seçimi için ilk oy verme işlemi Georgia'da başladı
07:21
Evrenin haritasını çıkaran Euclid Teleskobu’nun ilk verileri açıklandı
08:10
İstanbul'da vapur seferlerine hava engeli
07:10
Dünya hızla 'elektrik çağı'na ilerliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ