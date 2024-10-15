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Gündem
AA 15.10.2024 21:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'li Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'li Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Önderoğlu'nun Dikmen'deki evinin önünde, aile büyükleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin ve partililer karşıladı.

Basına kapalı yaklaşık 30 dakika süren ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önderoğlu ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, taziyenin ardından Dikmen Caddesi'ndeki taksi durağına ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, Önderoğlu ile aynı kazada yaralanan ve tedavisi İbni Sina Hastanesinde devam eden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.​​​​​​​

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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