Açık 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.10.2023 03:34

Lübnan ve Orta Afrika tezkereleri Resmi Gazete'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Lübnan ve Orta Afrika'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne vereceği desteğin süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Lübnan ve Orta Afrika tezkereleri Resmi Gazete'de

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan ve Orta Afrika'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereler kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri her iki bölgede 1 yıl daha görev yapacak.

Lübnan ve Orta Afrika tezkereleri Meclis'ten geçti
Lübnan ve Orta Afrika tezkereleri Meclis'ten geçti

ETİKETLER
Türk Silahlı Kuvvetleri Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın zaferini telefonla kutladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:49
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı
03:19
Türkiye Maarif Vakfı, Gürcistan'da yeni bir okul açtı
03:00
İsrail yoğun hava saldırılarını sürdürüyor
02:35
Seyir halindeyken alev alan servis otobüsü küle döndü
02:18
Komşular arasında demir çubuklu kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
02:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın zaferini telefonla kutladı
Milliler Hırvatistan'dan lider döndü
Milliler Hırvatistan'dan lider döndü
FOTO FOKUS
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
Sosyal medyada bu tuzağa dikkat: Profilime kim baktı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ