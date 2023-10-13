Lübnan ve Orta Afrika tezkereleri Resmi Gazete'de

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan ve Orta Afrika'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereler kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri her iki bölgede 1 yıl daha görev yapacak.