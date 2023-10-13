Lübnan ve Orta Afrika tezkereleri Resmi Gazete'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Lübnan ve Orta Afrika'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne vereceği desteğin süresini bir yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında Lübnan ve Orta Afrika'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereler kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri her iki bölgede 1 yıl daha görev yapacak.