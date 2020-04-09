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Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına kararı verilen 7 kişiden 5'i gözaltına alındı 1'i aranıyor
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 20:24
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