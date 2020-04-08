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Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerden sivillere saldırı: 5 şehit
[Fotoğraf: AA ]
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde orman kesimine giden sivillere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi şehit oldu.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kulp ilçesinde saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivillerin bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda 5 sivil şehit oldu.
çişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.
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