Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kulp ilçesinde saat 06.30 sıralarında, orman kesimine giden sivillerin bulunduğu aracın geçişi esnasında, PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda 5 sivil şehit oldu.

çişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.