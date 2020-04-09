Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakim ve savcı adayları için dijital eğitim süreci başladı
Adalet Bakanı Gül, "Hakim ve savcı adaylarımız için dijital eğitim süreci başladı. Evde kal, eğitime inan, öğrenmekten vazgeçme." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisince, koronavirüs tedbirleri kapsamında hakim ve savcı adaylarına yönelik uzaktan eğitimle ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
"Eğitim engel tanımaz" denilerek tüm imkanların seferber edildiğini vurgulayan Gül, "Hakim ve savcı adaylarımız için dijital eğitim süreci başladı. Evde kal, eğitime inan, öğrenmekten vazgeçme." ifadelerini kullandı.
Eğitim engel tanımaz denilerek tüm imkanlar seferber edildi; hâkim ve savcı adaylarımız için dijital eğitim süreci başladı.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) April 9, 2020
Evde kal, eğitime inan, öğrenmekten vazgeçme. https://t.co/UDtq2rzcB6
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