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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makedonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklama İetişim Başkanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.
Görüşmede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerjn ele alındığı belirtildi.
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