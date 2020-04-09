Bakan Albayrak: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye'nin sondaj ve sismik araştırma gemilerinin çalışmalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 9, 2020
Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz.
3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/6e90FNPVTQ