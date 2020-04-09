Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye'nin sondaj ve sismik araştırma gemilerinin çalışmalarıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.