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Fatih Sondaj Gemisi Boğaz'dan geçiş için hazırlanıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih Sondaj Gemimiz Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak. Teknik hazırlıkların ardından yeni durağı Karadeniz olacak." dedi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından Fatih Sondaj Gemisi'nin Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacağını açıkladı.
Teknik hazırlıkların ardından sondaj gemisinin yeni durağının Karadeniz olacağını belirten Dönmez, "Gemi personelimizin sağlığı için bütün Kovid-19 tedbirlerimizi aldık. Tüm mürettebatımıza başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.
Fatih Sondaj Gemimiz Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 9, 2020
Teknik hazırlıkların ardından yeni durağı Karadeniz olacak.
Gemi personelimizin sağlığı için bütün Kovid-19 tedbirlerimizi aldık.
Tüm mürettebatımıza başarılar diliyorum.
Yolunuz açık olsun pic.twitter.com/s8gn7T5hib
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 15:20
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