Bakan Dönmez, Twitter hesabından Fatih Sondaj Gemisi'nin Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacağını açıkladı.

Teknik hazırlıkların ardından sondaj gemisinin yeni durağının Karadeniz olacağını belirten Dönmez, "Gemi personelimizin sağlığı için bütün Kovid-19 tedbirlerimizi aldık. Tüm mürettebatımıza başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.