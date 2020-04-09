Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Mart 2017'de Suriye'nin Hama şehrine düzenlenen kimyasal silah saldırılarından Esed rejiminin sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

Suriye’deki kimyasal silah saldırılarının sorumlularının tespiti amacıyla ihdas edilen, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Soruşturma ve Tespit Ekibi, 8 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı ilk raporunda, 24, 25 ve 30 Mart 2017 tarihlerinde Ltamenah’ta vuku bulan üç kimyasal silah saldırısının da, Suriye rejimi hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır.

"Önemli bir adım olarak görüyoruz"

KSYÖ Soruşturma ve Tespit Ekibi’nin ilk raporunu, Suriye’deki kimyasal silah saldırılarının faillerinin hesap vermesinin sağlanması yönünde atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz.

"Rejimin hesap vermesi gerekmektedir"

Kimyasal silah kullanımı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin ağır bir ihlali olmasının yanısıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçudur. Uluslararası hukukun açık bir ihlali olan bu saldırıların sorumluları cezasız bırakılmamalıdır. Bu rapor rejimin kirli amacına ulaşmak için kendi vatandaşları üzerinde hangi çirkin yolları denediğinin de açık bir kanıtıdır. Çoluk çocuk demeden 9 yıldır kendi vatandaşlarını katleden rejimin hesap vermesi gerekmektedir.

"Türkiye takipçisi ve destekçisi olmayı sürdürecek"

KSYÖ’yü, Suriye’deki kimyasal silah saldırılarıyla ilgili olarak sorumluluk atfında bulunmakla görevlendiren, 2018 yılında alınan kararı desteklemiş olan Türkiye, Suriye’de tam hesap verebilirliğin sağlanmasını teminen, BM ve KSYÖ başta olmak üzere, uluslararası camiada atılacak tüm adımların da takipçisi ve destekçisi olmayı sürdürecektir.