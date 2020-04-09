İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valilerine “Özel Gereksinimi” olan çocuklar ve gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderdi.

Sosyal mesefe, maske, hijyen şartıyla

Buna göre 20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek.

Rapor bulundurmaları zorunlu



Bu çocuk ve gençlerin ebeveyn ya da bakıcılarının, muhakkak rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurması zorunlu olacak.

Kapalı kalmaları sağlıklarını olumsuz etkiliyor

Genelgede, özel bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Aileler mağdur edilmeyecek

Ayrıca, valilik ve kaymakamlıklardan uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi çocuk ve gençler ile ailelerinin herhangi bir şekilde mağduriyetlerine mahal verilmemesi istendi.

