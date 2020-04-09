Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'de iyileşen hasta sayısı 2 bin 142'ye ulaştı
Türkiye'de son 24 saatte 4056 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu. Taburcu olan toplam hasta sayısı ise 2 bin 142’ye ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören hastalardan 296'sının daha şifa bulduğunu belirtti.
Koca, "Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." dedi.
Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5BNqcJGzAp— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 19:39
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