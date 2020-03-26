Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüsün Türkiye ve dünya genelindeki son rakamları
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs ülke ülke yayılmaya devam ediyor. Peki, salgında son durum ne? İletişim Başkanlığı, saat 00.00 itibarıyla, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Covid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını paylaştı.
İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un dünya genelinde ulaştığı rakamlar açıklandı.
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 462 bini geçtiği, 20 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 113 binden fazla kişinin de iyileştiği aktarıldı.
Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
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