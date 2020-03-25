Koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi yarın saat 15.00'de yapılacak.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferans yöntemiyle katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye Huber Köşkünden katılacak.