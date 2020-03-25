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Bakan Koca: 15 hastamız daha hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 hastanın daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden hasta sayısı 59'a yükseldi. Toplam hasta sayısı ise 2 bin 433.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede son rakamları paylaştı.
Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." dedi.
SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 25, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 23:54
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