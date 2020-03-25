Roberto Mancini, Mutu, Bosingwa, Carvalhal ve Niasse Türkiye'ye destek mesajı gönderdi. Futbol dünyasının ünlü isimleri "Evde kal" mesajlarını TRT Spor aracılığı ile duyurdu.

Roberto Mancini:

Herkese merhabalar… Bu mesaj İtalya’dan Roberto Mancini’den sizlere…Şu anda İtalya’da durum çok çok kötü...Bu mesaj Türkiye’deki tüm dostlarıma…Bu mesaj sadece Galatasaray taraftarı, Beşiktaş taraftarı ya da Fenerbahçe taraftarları için değil herkes için. Türkiye’yi çok seviyorum. Bundan dolayı evlerinizden çıkmamanız için size dua ediyorum. Kurallara uyun. Bu özelikle gençler için. Bu süreçte lütfen ailenize, büyüklerinize dokunmayın. Evde kalın. Sizi çok seviyorum.

Carlos Carhaval:

Türkiye’deki dostlarım kendinizi ve ailenizi koronavirüsünden koruyun. Lütfen evde kalın. Evde kalın.

Jose Bosingwa:

Merhabalar Türkiye’deki dostlarım. Nasılsınız? Sizlere önemli bir mesaj vermek istiyorum. Kritik ve zor zamanlar geçiriyoruz bu salgınla birlikte. Şu anda bu salgını yenmek için en iyi yol güvenli bir şekilde evde kalmak. Tamam ne kadar zor olduğunu biliyorum arkadaşlar but fakat evlerinizde kalmanız çok önemli. Kucak dolusu sevgiler…Güçlü kalın…

Adrian Mutu:

Merhabalar Türk dostlarım…Şu an herkes için çok zor bir zaman. Ben evde kalıyorum, lütfen sizde aynısı yapın. Evde kal!

Oumar Niasse:

Türkiye’de futbol oynadım ve hala çok güzel arkadaşlıklarım var.

Bu mesajı sizler için gönderiyorum. Bu virüsle baş etmenin en önemli yolu evde kalmak. Biliyorum bunu yapmak belki de çok zor ama şu an tüm dünyanın yapması gereken bu.