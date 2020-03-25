Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür mesajı yayımladı.

O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum.

Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum. — Fatih Terim (@fatihterim) March 25, 2020

Hastanede tedavi gören tecrübeli teknik adam mesajında, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun iyi olduğunu belirtti.