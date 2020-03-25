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MSB: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
TSK'nın Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
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