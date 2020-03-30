Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüste son rakamlar
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (COVID-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 759 bini geçtiği, 36 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 158 bin 700'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.30 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
[Grafik: İletişim Başkanlığı]
Etiketler: son rakamlar koronavirüs İletişim Başkanlığı dünya covid-19Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 22:12
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