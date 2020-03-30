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Kısa Çalışma Ödeneği ile çalışanlara gelir desteği
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kısa Çalışma Ödeneği ile 3 ay maaş desteği verileceğini hatırlatarak, "Tüm firmaları, çalışanları için 'ücretsiz izin' yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz." dedi.
Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 19:51
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