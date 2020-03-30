Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bugünkü rakamları açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son bilgileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 37 kişi daha hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 168 oldu. Vaka sayısı ise bin 610 kişi daha artarak 10 bin 827'ye yükseldi. Son 24 saatte 11 bin 535 test yapıldı. Böylece test yapılan kişi sayısı da 76 bin 981 oldu. Koronavirüs bulaşan toplam 162 hasta da iyileşti.