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Bahçeli: En az kayıp ve hasarla virüs dönemini atlatacağız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnsanlık bu felaket karşısında aciz ve çaresiz değildir. Türkiye'nin bu mücadeleyi kazanacağından kuşkum yok. En az kayıp ve hasarla virüs dönemini atlatacağız." dedi.
Bahçeli, "Toplumsal psikolojiyi zedeleyen lekeli provokatörlere kulaklarımızı kapatalım, asılsız iddiaları ciddiye almayalım." diye konuştu.
MHP lideri, "Virüs hafife alınmamalı ama korku ve kaygıya da sur çekilmeli." ifadesini kullandı.
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Etiketler: son dakika devlet bahçeli koronavirüsSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 16:46
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