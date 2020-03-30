Bahçeli, "Toplumsal psikolojiyi zedeleyen lekeli provokatörlere kulaklarımızı kapatalım, asılsız iddiaları ciddiye almayalım." diye konuştu.

MHP lideri, "Virüs hafife alınmamalı ama korku ve kaygıya da sur çekilmeli." ifadesini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...