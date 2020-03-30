İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 Mart günü saat 15.15 itibarıyla Türkiye genelinde topa 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının kararıyla karantina uygulaması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, karantinanın 18 ilimizdeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulandığı ifade edilerek, "Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır" denildi.