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Yurtlarda 21 bin 700 kişi karantina altında
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda 21 bin 700 kişinin karantina altında olduğunu açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenciler, yurt dışından gelen vatandaşlar, umreden gelen vatandaşlar ve askerlerden oluşan 21 bin 700 vatandaşın, Türkiye'nin dört bir yanındaki yurtlarda misafir edildiğini söyledi.
Kasapoğlu, askere alınan gençlerin de yine 14 günlük karantina sürecinde, Milli Savunma Bakanlığının talebi doğrultusunda Şanlıurfa, Tunceli ve Iğdır'da misafir edildiğini belirtti.
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