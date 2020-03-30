Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısına Huber Köşkü'nden başkanlık ediyor.

Toplantıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında atılan adımlar, özellikle 7 maddelik ilave tedbirler ile birlikte masaya yatırılacak.

Virüse ilişkin test ve tanı çalışmalarına ilişkin gelişmelerle hastanelerdeki son durum konuşulacak.

Virüs ile mücadele kapsamında atılabilecek yeni adımların da toplantının gündeminde olması bekleniyor. Video konferans ile gerçekleştirilecek toplantıda ayrıca terörle mücadele ve bölgesel durumla ilgili gelişmelerin de değerlendirileceği vurgulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası ulusa seslenmesi bekleniyor.