Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edeceklerin kaymakamlılara gitmesine gerek kalmadığını açıkladı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten de yapılabilecek.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşların artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı.
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısından yapılabilecek.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında. Hizmet linki: https://t.co/E4IHiazhUG @AliTahaKoc @suleymansoylu #DijitalTR pic.twitter.com/NxVJj644qS— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) March 30, 2020
Kimler başvurabiliyor?
- Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler.
- Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar.
- Son 5 gün içinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayanlar.
Başvuru süreci
1- E-Devlet Kapısı üzerinden başvurunuzu yapın.
2- Başvurunuz Seyahat İzin Kuruluna iletilecek ve Kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.
3- Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir" veya "reddedilmiştir" şeklinde SMS bildirimi yapılacak.
4- Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, otogar veya havaalanlarında oluşturulan başvuru masalarından T.C. Kimlik Numarası ile doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecek.
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