Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşların artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı.

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısından yapılabilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında. Hizmet linki: https://t.co/E4IHiazhUG @AliTahaKoc @suleymansoylu #DijitalTR pic.twitter.com/NxVJj644qS — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) March 30, 2020

Kimler başvurabiliyor?

- Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler.

- Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar.

- Son 5 gün içinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayanlar.

Başvuru süreci

1- E-Devlet Kapısı üzerinden başvurunuzu yapın.

2- Başvurunuz Seyahat İzin Kuruluna iletilecek ve Kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

3- Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir" veya "reddedilmiştir" şeklinde SMS bildirimi yapılacak.

4- Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, otogar veya havaalanlarında oluşturulan başvuru masalarından T.C. Kimlik Numarası ile doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecek.