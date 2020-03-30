Son yıllarda güvenlik kuvvetlerine sağladığı imkan ve kabiliyetlerle öne çıkan Türkiye, Jandarma için de adımlarına devam ediyor.

Bilginin en küçük Jandarma birimine kadar kesintisiz, eş zamanlı, doğru ve emniyetli şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla geliştirilen Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) Türkiye genelinde tüm birimlerin kullanılabilmesi için yaygınlaştırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi ile ilgili sözleşme imzalandı.

Proje kapsamında Jandarma Genel Komutanlığının ‘sayısal telsiz haberleşme’ ihtiyacını karşılamak üzere Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van illerine JEMUS Telsiz Sistemi kurulacak. Teslimatlar 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirilecek.

10 binden fazla telsiz de var, 100 mobil plaka sistemi de

Söz konusu iller için el telsizi, araç telsizi, sabit merkezi telsiz gibi muhtelif tiplerde toplam 10 binden fazla telsiz cihazı verilecek ve 123 adet Tekrarlayıcı Merkezi tesis edilecek.

Ayrıca kapalı alann kapsaması nedeniyle bina içi güçlendiriciler ve mikro siteler kurulacak. Sistem kapsamında ihtiyaç olan zırhlı araç, römork üstü, mobil tekrarlayıcı merkezi röleler de teslim edilecek. JEMUS projesinde 5 il için 100 adet sabit ve 100 adet mobil plaka tanıma sistemi verilecek. Bitlis, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van il merkezlerinde, sistem yönetim ve kontrol merkezleri kurulacak.

[Proje kapsamında sabit ve hareketli plaka tanıma sistemleri de kurulacak.]



Bu sözleşmeyle birlikte JEMUS projesindeki mevcut kabiliyetlere ilave olarak yeni kazanımlar da elde edilecek. Buna göre yeni geliştirilecek alanlar şunlar olacak:



- Yazılımsal milli kripto algoritması tasarlanacak.

- Yerli VHF el, araç ve sabit merkez telsiz anteni tasarlanacak.

- Yerli bina içi kapsama teçhizatı geliştirilecek.

- Yerli Coğrafi Bilgi Sistemi ve Aselsan Yazılımları JGK isterleri doğrultusunda geliştirilecek.

- İHA Dar Band Tekrarlayıcı Telsizi (Röle) geliştirilecek.

- Kablolu drone ile taşınabilir Mobil Tekrarlayıcı Merkezi (Röle) geliştirilecek.

- Yerli firma ULAK AŞ’nin katkılarıyla Zırhlı araca monteli Geniş Bant Haberleşme Sistemi tasarlanacak. ULAK Aİ ayrıca İHA Small Cell Baz İstasyonu tasarlanmasında da katkı sağlayacak.

[JEMUS projesi Jandarma'ya çok önemli kabiliyetler kazandırdı.]

JEMUS Projesi

Sistem, bilginin en küçük Jandarma birimine kadar kesintisiz, eş zamanlı, doğru ve emniyetli şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla geliştirildi.

Yurt genelinde kurulumu tamamlanan sistemle; kaliteli ses haberleşmesi, elektronik posta alışverişi, dosya paylaşımı, intranet erişimi, emniyetli ve süratli veri aktarımı, suç ve suçlu sorgulama ve sistemlerin merkezden yönetimi gibi imkanlar elde edildi.

JEMUS sistemi şu ana kadar 68 ilde kuruldu. Sözleşmesi imzalanan 5 il ile bu sayı 73’e ulaşacak.