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Bilim Kurulu haftanın ilk toplantısı için hazır
[Fotoğraf: AA ]
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak toplantıda koronavirüsle ilgili alınacak önlemler konuşulacak.
Etiketler: bilim kurulu koronavirüs bilim kuruluSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 09:40
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