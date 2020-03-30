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Bakan Koca: Açıklanan sayısal veriler kanıta dayalıdır
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan koronavirüs vakalarındaki verilerin tutarsız olduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Açıklanan veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVID-19 tanısını esas almıştır." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, sosyal medyada yer alan koronavirüsle ilgili verilerde tutarsızlık iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2020
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