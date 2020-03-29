Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 kişi daha artarak 131'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 105 oldu. Son 24 saatte 1815 hastaya koronavirüs tanısı konuldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgınına ilişkin bugünkü rakamları açıkladı.
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu, her akşam yenilenen verilerle AŞAĞIDA PAYLAŞTIĞIM LİNKTEN ve buradan görebilirsiniz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2020
https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/R4gxYPD6Kj
Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı rakamlar şöyle:
Toplam test sayısı: 65 bin 446
Toplam vaka sayısı: 9 bin 217.
Toplam vefat sayısı: 131
Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 568.
Toplam entübe hasta sayısı: 394.
Toplam iyileşen hasta sayısı: 105
Bugünkü test sayısı: 9 bin 982
Bugünkü vaka sayısı: 1815
Bugünkü vefat sayısı: 23
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 19:21
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