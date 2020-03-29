Dünya, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da patlak veren ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ediyor.

Ülkeler, salgınla mücadele etmek amacıyla önlemler alırken, siyaset de bu mücadeleye bağlı olarak değişikliğe uğruyor.

Salgın öncesi basın toplantılarında, etkinliklerde onlarca kameranın önünde, halkla iç içe olan politikacılar da sosyal izolasyona vurgu yaparak yeni önlemler almaya yöneldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en etkin kullanan liderlerden oldu

Bu kapsamda, sosyal medya ve internet üzerinden iletişim, dünya siyasetinde de yoğun olarak kullanılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinde video konferans yöntemi ile sosyal medyayı en etkin kullanan liderlerden biri oldu.

Erdoğan'ın basın açıklaması sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, diğer liderler gibi G20 zirvesine video konferans yöntemiyle katıldı. Ardından kabine topantısına da aynı yöntemle başkanlık etti.

Erdoğan'ın Koronavirüs önlemlerine ilişkin son açıklaması da Youtube üzerinden yayınlandı.

Johnson, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu

Almanya Başbakanı Angela Merkel de bir video kaydı aracılığıyla evinden halka seslendi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından çektiği bir video ile duyurdu.

Avrupa Birliği liderler zirvesi görüntülü telekonferans yöntemiyle yapıldı.

İtalya'da belediye başkanları halkı çektikleri videolarla uyardı, "evde kalın" çağrıları yaptı.

"Home Office Politika- Sosyal medya siyaseti"

Bu durum da siyasi literatüre yeni bir kavram kattı: Home Office Politika- Sosyal medya siyaseti.

Uzmanlar, dijital çağda siyasetçilerin koronavirüs nedeniyle sıklıkla başvurmaya başladığı dijital ortamın daha etkili olduğunu belirtiyor.